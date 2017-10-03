Французскую эротическую писательницу умертвили в Бельгии

В Бельгии совершили эвтаназию в отношении французской писательницы Энн Берт. Об этом сообщает Le Monde.

Литератор умерла в возрасте 59 лет в одной из больниц. Ее умертвили с помощью летальной инъекции по ее просьбе. Отмечается, что разрешения на проведение процедуры она добивалась в течение последних нескольких месяцев (в Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года).

В 2015 году Берт диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). В 2017-м она обратилась к кандидатам в президенты Франции с открытым письмом, в котором призывала разрешить эвтаназию в стране.

Энн Берт известна как автор эротических произведений. Среди ее книг — «Жемчужина», «Вода в рот», «Проклятая притягательность» и сборник лимериков «Интим».