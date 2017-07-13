Французский судья описал смерть героя в книге и умер точно так же

В городе Ле-Ман скончался французский писатель и бывший судья Жан-Мишель Ламбер. Об этом сообщает портал France Info.

Тело литератора было найдено во вторник, 11 июля, в кабинете у него дома. На голове Ламбера был пластиковый пакет, закрепленный вокруг шеи галстуком.

«Никаких признаков насильственной смерти не было найдено», — уточнил прокурор Ле-Мана Фабрис Беларжан. Следов взлома или борьбы полицейские в квартире также не обнаружили.

Ламберу было 65 лет. Труп обнаружила соседка, пришедшая на поиски по просьбе жены писателя, которая обеспокоилась тем, что в течение долгого времени не могла связаться с супругом.

По предварительной версии, мужчина совершил суицид. Точную причину смерти предстоит установить в результате медицинской экспертизы.

Отмечается, что обстоятельства смерти полностью повторяют сцену из последней книги Ламбера, вышедшей в 2014 году, которая называется «В скольких несправедливостях я виновен?». Герой произведения профессор Шабер совершает самоубийство, написав в предсмертной записке: «Как я могу продолжать свою борьбу в этой атмосфере недоверия...»

Жан-Мишель Ламбер, будучи судьей, более 30 лет занимался расследованием убийства четырехлетнего мальчика, чье тело было найдено в реке в 1984 году. Виновные так и не были найдены, за что Ламбера часто критиковали, отмечая, что при рассмотрении дела было допущено несколько ошибок.

