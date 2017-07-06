Умерла сценарист «Приключений Мухтара» и поэт-диссидент Ирина Ратушинская

В Москве скончалась русская поэтесса и писательница Ирина Ратушинская. Об этом сообщает АПН.

Литератору было 63 года. Причина смерти не уточняется.

Среди сочинений Ратушинской — романы «Одесситы», «Наследники минного поля», «Тень портрета», сборник стихов «Стихотворения».

Поэтесса с 1998 года жила в Москве. Она работала над сценариями таких сериалов, как «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный». Также была литературным редактором сериала «Моя прекрасная няня».

В 1983 году писательница была осуждена по статье «антисоветская агитация и пропаганда» и приговорена к семи годам колонии строгого режима, однако через три года была освобождена досрочно. После этого переехала в Великобританию, где на одной из пресс-конференций заявила, что не вернется в СССР «до тех пор, пока советские власти нарушают права человека».

Ирина Ратушинская также преподавала в университете Чикаго.