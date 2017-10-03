Пятилетний мальчик упал с крепостной стены в Ярославле и сломал позвоночник

Пятилетний мальчик сломал позвоночник, упав с крепостной стены в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 3 октября.

Возбуждено уголовное дело об оказании сотрудниками музея услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). «Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — отмечается в сообщении СКР.

ЧП произошло 8 сентября. Ребенок провалился в отверстие стены и упал с высоты 6-7 метров на землю. У него диагностировали переломы грудных позвонков. Кто из взрослых сопровождал мальчика и следил за ним, в следствии не уточняют.

В июне 64-летний турист из Калуги погиб, упав с крепостной стены в Смоленске, писала «Смоленская народная газета». Мужчина не удержался на лестнице, ведущей на башню Позднякова. В конце сентября, по данным издания, администрация объявила конкурс на круглосуточную охрану смоленской крепости.