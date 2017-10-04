Путин рассказал анекдот про израильскую армию

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот в ходе пленарного заседания в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Так он ответил ведущему, который обращался с вопросами только к нему. Видео опубликовал в Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму УЗИ и буду стрелять" — "Молодец. А если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться" — "Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — сказал глава государства.

После этого ведущий пообещал обратиться и к другим участникам дискуссии.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября. На полях форума обсуждаются вопросы развития нефтяной, газовой, угольной отраслей экономики, нефтехимической промышленности и другие.