Источник сообщил об указании полиции Петербурга жестко подавлять акции 7 октября

Полиции Санкт-Петербурга было дано указание действовать жестко во время проведения протестной акции на Марсовом поле 7 октября, в том случае, если на ней будет нарушен закон. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».
«Полиция будет действовать очень жестко — так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», — указал собеседник агентства.
12 июня в ряде городов России, в том числе Санкт-Петербурге и Москве, прошли акции оппозиции. Часть мероприятий не была согласована с властями. Так, в Северной столице несанкционированная демонстрация, в которой приняли участие порядка 10 тысяч человек, прошла на Марсовом поле. При этом городская администрация предлагала им собраться в Удельном парке. На несогласованной акции были задержаны более 500 человек, в том числе 73 несовершеннолетних.