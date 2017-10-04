Швейцарские часовщики вдохновились комбинезоном Антуана де Сент-Экзюпери

Швейцарская часовая мануфактура IWC Shaffhausen выпустила новые часы в линии Pilot’s Watches. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 4 октября.

В числе новинок — очередной лимитированный выпуск, посвященный писателю Антуану де Сент-Экзюпери, часы с годовым календарем Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition Antoine de Saint Exupéry, а также модели в корпусах из титана и бронзы.

Модель Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition Antoine de Saint Exupéry с коричневым циферблатом в корпусе из розового золота диаметром 46,2 миллиметра оснащена мануфактурным механизмом калибра 52850 с системой подзавода Пеллатона и семидневным запасом хода. Золотой ротор механизма выполнен в форме истребителя модели Lightning P-38 — самолета, на котором Антуан де Сент-Экзюпери совершил свой последний полет над Средиземным морем, из которого не вернулся. Часы снабжены коричневым кожаным ремешком с белой прострочкой, напоминающей о комбинезонах летчиков времен Второй мировой войны. Часы выпущены ограниченной серией из 250 экземпляров.

Две другие модели — Big Pilot’s Watch Heritage — выдержаны в винтажном стиле Big Pilot's Watch 1940-х годов. Часы предлагаются в титановом или бронзовом корпусе и оснащены мануфактурным калибром 52110 производства IWC с системой подзавода Пеллатона. На черном циферблате выделяются синие стрелки с люминесцентным покрытием. Часы в бронзовом корпусе выпущены тиражом 1500 экземпляров. Внутренний корпус из мягкого железа у всех новых моделей защищает механизм от воздействия магнитных полей, а сапфировое стекло нивелирует негативные последствия от перепадов давления, возможных в кабине пилота.

Часы Big Pilot’s Watch Heritage в корпусе из бронзы Фото: IWC Shaffhausen 1 /2

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen была основана в 1868 году и располагается в городе Шаффхаузен. С 1999 года компания работала под девизом «Инженерное искусство для мужчин», но в 2017 году выпустила первую за долгое время женскую коллекцию.

Выпускает модели класса люкс, в том числе с усложнениями, в шести коллекциях — Pilot's Watch, Ingenieur, Da Vinci, Aquatimer, Portofino и Portugieser. В 2017 году мануфактура впервые в истории коллекции Portugieser выпустила модели в корпусе из стали.