IWC Schaffhausen выпустила стальную версию своих сложных часов

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen обновила коллекцию своих часов Portugieser. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

Впервые в истории коллекции Portugieser в ней появились модели в корпусе из стали с синим циферблатом: хронограф в корпусе диаметром 40,9 миллиметров и часы с механизмом калибра 52010 с автоматическим подзаводом. Стрелки обеих моделей покрыты родием. Новые часы появятся в продаже в сентябре 2017 года.

Фото: пресс-служба IWC Schaffhausen

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen была основана в 1868 году и располагается в городе Шаффхаузен. С 1999 года компания работала под девизом «Инженерное искусство для мужчин», но в 2017 году выпустила первую за долгое время женскую коллекцию.

Выпускает модели класса люкс, в том числе с усложнениями, в шести коллекциях — Pilot's Watch, Ingenieur, Da Vinci, Aquatimer, Portofino и Portugieser. В 2017 году мануфактура отметила 50-летие выпуска первых дайверских моделей в семействе Aquatimer и представила часы в корпусе из инновационного запатентованного материала Ceratanium.