Ирландские рокеры записали клип из зацикленных трансляций в Facebook

Ирландская инди-рок-группа The Academic выпустила клип на песню Bear Claws, созданный при помощи зацикленных фрагментов из трансляций Facebook Live. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Музыканты записали каждый инструмент и вокал на отдельные отрезки, которые затем проигрывались на экране. Рокеры тем временем исполняли следующий отрывок, усложняя песню. Участники группы отметили, что это первый клип, созданный при помощи Facebook Live.

В апреле исландская певица Бьорк выпустила музыкальное видео, снятое в формате виртуальной реальности.