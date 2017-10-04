Американские чиновники потребовали удалить слово «любовь» из списка ингредиентов

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) США не оценило креативный подход владельцев одной из пекарни. Чиновники потребовали удалить слово «любовь» из списка ингредиентов, где оно значилось наряду с овсяными хлопьями, сахаром и орехами. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс».

Нестандартную формулировку на упаковках гранолы (традиционная еда для завтрака в Америке, в состав которой входят овсяные хлопья, орехи, сухофрукты, мед) выпускаемой пекарней в городке Вест-Конкорд, штат Массачусетс обнаружили эксперты правового веб-сайта Law360. С их подачи в дело включились чиновники FDA, которые сочли нестандартный ход производителя нарушением.

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На этикетках продуктов питания должны быть указаны общепринятые или привычные наименования ингредиентов, информирование о которых является обязательным, отметили чиновники. «"Любовь" не является общепринятым или привычным названием ингредиента и рассматривается как мешающий материал», — указали они в письме, направленном владельцу пекарни

В свою очередь директор пекарни выразил разочарование решением FDA. По его словам, оно напомнило ему об антиутопиях Джорджа Оруэлла.

