Спорт
 

Аргентинский футболист получил пробоину в голове после столкновения с игроками

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Полузащитник аргентинского клуба «Платенсе» Франсиско Ваццолер в матче против «Вилья Сан-Карлос» получил пробоину в голове после столкновения с двумя игроками. Об этом сообщает The Sun.

Во время встречи третьего дивизиона чемпионата Аргентины 28-летний футболист столкнулся с одноклубником и игроком соперника. В результате он получил рассечение. Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа. Ваццолера с сильным кровотечением доставили в больницу.

После нескольких дней интенсивной терапии футболист вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

9 сентября футболист «Ливерпуля» Садио Мане ударом ногой по голове нокаутировал голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. В сети ужаснулись шрамам бразильца.

Летом 2017 года бывший боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг умер от травм, полученных в боксерском поединке. Он был отправлен в нокдаун, потерял сознание и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, где скончался через несколько дней.

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