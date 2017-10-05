Аргентинский футболист получил пробоину в голове после столкновения с игроками

Полузащитник аргентинского клуба «Платенсе» Франсиско Ваццолер в матче против «Вилья Сан-Карлос» получил пробоину в голове после столкновения с двумя игроками. Об этом сообщает The Sun.

Во время встречи третьего дивизиона чемпионата Аргентины 28-летний футболист столкнулся с одноклубником и игроком соперника. В результате он получил рассечение. Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа. Ваццолера с сильным кровотечением доставили в больницу.

The star was involved in a triple horror collision CEN Francisco Vazzoler was involved in a horror collision

После нескольких дней интенсивной терапии футболист вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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