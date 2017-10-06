Предложен способ отказаться от фотофильтров

Бренд GlamGlow выпустил концентрат увлажнения с эффектом матового сияния Matte Glow Moisturizer Volcasmic c минералами вулканического происхождения, с помощью которого, по уверениям его создателей, можно будет отказаться от фотофильтров. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

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«Это уникальное средство c минералами вулканического происхождения, которое обеспечивает интенсивное увлажнение и матовое сияние без жирного блеска. Концентрат подходит для использования в качестве базы под макияж для сексуальной кожи без фотофильтров», — рассказали в компании.

Бренд GlamGlow основан Гленном и Шэннон Деллимор (Glenn & Shannon Dellimore) в 2010 году в США как производитель средств для ухода за кожей с оригинальными формулами. Изначально косметические продукты марки предназначались для профессионального использования голливудскими звездными визажистами, но затем вышли на широкий рынок. В настоящее время бренд принадлежит компании Estee Lauder.