В Ташкенте сообщили подробности о ДТП во Владимирской области

При столкновении поезда с автобусом во Владимирской области, по предварительным данным, погибли 19 граждан Узбекистана. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

В ведомстве ссылаются на информацию посольства Узбекистана в Москве и российского МЧС. Отмечается, что в автобусе находились 58 человек, из которых двое — казахстанцы (водители), остальные — узбеки.

Материалы по теме Разорвало: поезд протаранил автобус Погибли 16 человек

На место происшествия направлена группа сотрудников узбекского диппредставительства во главе с послом Бахромом Ашрафхановым.

Ранее в штабе по расследованию причин катастрофы уточнили число жертв аварии: на месте обнаружены 15 тел погибших, еще пятеро были доставлены в больницу, из них трое — в реанимационное отделение.

ДТП произошло в ночь на пятницу на железнодорожном переезде: поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, протаранил автобус, заглохший на путях.