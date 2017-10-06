Источник уточнил число жертв аварии во Владимирской области

В штабе по расследованию причин катастрофы уточнили число жертв аварии во Владимирской области.

«На месте обнаружены 15 тел погибших, еще пятеро был доставлены в больницу, из них трое — в реанимационное отделение», — сообщил «Ленте.ру» источник в штабе по расследованию причин катастрофы. «В настоящее время информацией о других цифрах жертв и пострадавших следствие не располагает и подтвердить сообщения о большем количестве жертв штаб не может», — добавил он.

«Водитель автобуса погиб. Локомотивная бригада жива и дает показания. Обстоятельства катастрофы известны только с их слов, но она не противоречит обстановке на месте происшествия», — добавил он.

Ранее представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщала «Ленте.ру», что число погибших в аварии выросло до 19 человек, из них трое — дети.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.