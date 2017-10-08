Британский манекенщик помог задержать наехавшего на людей в Лондоне водителя

Британский манекенщик и лицо американского бренда Calvin Klein Оливер Чешир рассказал в Twitter, как помог задержать водителя, который въехал на автомобиле в толпу пешеходов в Лондоне.

«Со мной все впорядке. Спасибо тем, кто помогал мне удержать его, и быстро прибывшей полиции», — написал он.

В беседе с The Daily Mail манекенщик сказал, что в момент инцидента он находился в своей машине неподалеку от места происшествия. «Я вышел из машины и схватил его — мы втроем его схватили — и кто-то позвонил в полицию», — вспоминал Чешир. По его словам, в салоне автомобиля преступника сидели три девушки, которые сказали, что мужчина был водителем Uber.

В субботу, 7 октября, неподалеку от лондонского Музея естествознания автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей. В результате пострадали 11 человек. Полиция исключила версию теракта. По подозрению в опасном вождении задержан мужчина, сейчас следователи выясняют его мотивы.