Во Франции задержали британского пограничника за контрабанду оружия

Французские полицейские в городе Кале задержали британского пограничника, подозреваемого в контрабанде оружия и наркотиков. Об этом сообщает BBC News.

Вместе с ним были схвачены трое его сообщников — также подданных Великобритании. У них было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 34 килограмма кокаина и семь килограммов героина.

Одновременно на территории Соединенного Королевства прошла операция британских спецслужб, в результате которой в Лондоне и графстве Кент были задержаны восемь вероятных членов этой же преступной группы, шесть из которых арестованы. Им предъявлено обвинение в контрабанде оружия и наркотиков.

31 января сообщалось, что итальянская полиция арестовала троих граждан страны, подозреваемых в контрабанде в 2011-2015 годах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и боевых вертолетов в находившиеся под международными санкциями Ливию и Иран.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконными поставками оружия и техники, произведенной в странах бывшего советского блока, через третьи страны — Украину и Тунис.

29 декабря 2016 года стало известно, что бывший руководитель подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Хельсинки Яри Аарнио приговорен к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Окружной суд признал Аарнио виновным в организации контрабанды около 900 килограммов гашиша в Финляндию из Нидерландов.