Фуркад «разрешил» России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане

Россия имеет право участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Такое мнение выразил французский биатлонист Мартен Фуркад. Его слова приводит Le Figaro.

«Имеет ли право Россия участвовать? Как страна, да, абсолютно. Это замечательная страна, где очень развиты зимние виды спорта и есть сильные и честные спортсмены. В то же время россияне, которые были замешаны в допинге в Сочи, как я считаю, не имеют права участвовать», — сказал Фуркад и добавил, что это касается всех спортсменов, кто нарушил антидопинговые правила, вне зависимости от национальности.

В декабре 2016-го Фуркад призвал Международный союз биатлонистов (IBU) наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. В ином случае он обещал призвать других биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира-2017 в Тюмени.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля. 29-летний Фуркад одержал 11 побед на чемпионатах мира и завоевал два золота Олимпийских игр 2014 года в Сочи.