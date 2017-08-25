Найдена зависимость между внешней привлекательностью и успехами биатлонистов

Британский ученый Тим Фосетт и его коллеги из университета Эксетера провели исследование на предмет зависимости внешней привлекательности биатлонистов и биатлонисток от спортивных достижений. Об этом сообщает New Scientist.

Для эксперимента были собраны фотографии 156 мужчин и женщин, участвовавших в Олимпиаде 2014 года в Сочи в биатлоне. Респонденты, количество которых не уточняется, оценивали спортсменов только с точки зрения привлекательности. Мужчинам показывали фото женщин и наоборот. Цель исследования участникам эксперимента была неизвестна.

В результате выяснилось, что мужчины-лидеры мирового биатлона пользовались у представительниц прекрасного пола большей популярностью, чем их менее титулованные коллеги. Причем присутствие или отсутствие у атлетов на снимках улыбки не имело никакого значения.

Мужчины-респонденты голосовали за миловидных девушек с улыбкой на лице. Итоговый рейтинг привлекательности оказался никак не связан с достижениями спортсменок.

На ОИ-2014 в Сочи самым успешным биатлонистом стал француз Мартен Фуркад, завоевавший два золота и одно серебро. У женщин три медали высшего достоинства завоевала представительница Белоруссии Дарья Домрачева.