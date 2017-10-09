Итальянцы сделали ручку для хиппи-пацифистов с надписью на иврите и арабском

Итальянская компания Montegrappa выпустила линию ручек Pen of Peace, посвященную движению хиппи, пацифизму и 50-летию «Лета любви» (Summer of Love). Об этом сообщается на сайте бренда.

В честь организованного американскими хиппи «Лета любви», прошедшего в Сан-Франциско в 1967 году, пишущий инструмент украшен пацифистской символикой. Навершие колпачка и клип украшены изображением символа движения — так называемым «пацификом» (стилизованным отпечатком лапы голубя, заключенным в круг на голубом фоне; символ появился в 1958 году), а корпус — надписью «Мир» на иврите, арабском, русском и девяти других языках. Автор надписей — художник-каллиграф Джейк Вейдманн (Jake Weidmann). На пере из белого золота 750 пробы выгравирован силуэт голубя.

Лимитированная линия Pen of Peace включает перьевую ручку, шариковую ручку и гелевую ручку, каждый пишущий инструмент выпущен в 1958 экземплярах (в честь года создания «пацифика»).

Фото: Montegrappa

Montegrappa — первая итальянская фабрика пишущих инструментов, основана в 1912 году. В настоящее время производит ручки класса люкс с декором из драгоценных металлов и камней и с художественной отделкой, а также часы. Летом 2017 года компания стала официальным партнером саммита G7, который прошел на Сицилии.