ТоАЗ подписал коллективный договор со своими сотрудниками

Компания «Тольяттиазот» (ТоАЗ) подписала новый коллективный договор на срок до 2020 года с профсоюз работников. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В документе отмечается, что в ходе рассмотрения проекта нового коллективного договора руководство предприятия и представители профсоюза работников ТоАЗа подвели итоги совместной работы по реализации положений, которые выполнялись с 2014 по 2017 год. В целом, на исполнение коллективного договора за этот период «Тольяттиазота» было потрачено более 1,37 миллиарда рублей, из которых 54 процента были направлены на льготы сверх законодательно установленных норм.

Прежнее соглашение было признано исполненным и было принято в качестве основы для нового документа с рядом изменений, направленных на улучшение социальных условий для работников.

Комментируя подписание соглашение генеральный директор «Тольяттиазота» Вячеслав Суслов отметил, что «наше коллективное соглашение направлено на постоянное улучшение условий труда и привлекательности ТоАЗа как работодателя». По мнению экспертов, оно является одним из самых лучших в отрасли, а его положения служат ориентиром для наших конкурентов и партнеров», — подчеркнул он.

«Тольяттиазот» — предприятие химической промышленности России, входящее в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 миллионов тонн аммиака и 960 тысяч тонн карбамида в год.