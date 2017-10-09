Британцы создали люксовый камуфляж для экстремальных условий

maharishi

Британский люксовый бренд maharishi представил осенне-зимнюю коллекцию теплой одежды для экстремальных условий. Об этом сообщает HypeBeast.

В дизайне курток использованы мотивы национальной одежды айнов (народа, живущего на севере Японии) и вьетнамских горцев. В частности, в линейку вошли куртки, скроенные наподобие кимоно, и пончо. Вещи украшены вышивкой и принтами, имитирующими японскую каллиграфию. Основной цвет — камуфляжный паттерн British Haze, напоминающий разбрызганную краску. Коллекция уже поступила в продажу.