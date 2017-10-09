Хваставшаяся похищениями людей соратница Яроша снялась в образе Золушки

Боец Украинской добровольческой армии (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская снялась в фотосессии в образе Золушки. Кадры она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Этот образ — часть проекта "Новые сказки", где современные воины, активисты, волонтеры представлены как сказочные персонажи, а всем известные детские сказки "переписаны" на новый лад, с учетом современных украинских реалий», — написала она.

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Автором идеи является служившая в добровольческом полку «Киев» Амина Окуева — жена бывшего командира украинского батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Елена Белозерская была пропагандистом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Ранее она признавалась, что была причастна к убийствам и похищениям противников новых властей на Украине. «Действовали мы, в отличие от деморализованной милиции и армии, решительно и жестко. Несколько самых активных "ватников" исчезло навсегда, остальные разбежались. Так же действовали и в некоторых других городах, где «сепары» проявляли активность, в том числе и в Одессе», — рассказала она в интервью порталу TUT.by.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

