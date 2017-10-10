В Москве завершил свою работу Второй бизнес-форум «Атланты», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй день бизнес-форума «Атланты» открылся пленарной дискуссией, в которой приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и многие другие.

По словам Максима Орешкина, единственное, что может двигать экономику вперед — это конкуренция. Министерство экономического развития представило на рассмотрение российского правительства законопроект о контрольно-надзорной деятельности, главной задачей которого является превращение контроля и надзора из инструмента наказания в инструмент предотвращения нарушений. Это позволит уменьшить нагрузку на бизнес и позволит ему более динамично развиваться.

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Глава Калининградской области Антон Алиханов в своем выступлении отметил, что именно региональные органы власти играют важную роль в улучшении бизнес-климата. Режим особой экономической зоны, который функционирует в самом западном регионе России, позволяет обеспечить предпринимателям комфортные условия для развития бизнеса. Для того чтобы воспользоваться нулевыми и льготными ставками по налогообложению и социальным взносам, компаниям необходимо вложить 50 миллионов рублей в течение трех лет, при этом минимальный порог входа для IT-компаний составит с 1 января 2018 года всего 1 миллион рублей.

Определенность экономической ситуации трактуется бизнесом и государством по-разному, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Макроэкономическая стабильность выражается в низкой инфляции и стабильном бюджете, однако для бизнеса необходим стабильный рост, который могут обеспечить дешевые и долгосрочные кредиты, умеренно низкий стабильный рубль и стимулирующие рост налоги, уверен Борис Титов.

Первый бизнес-форум «Атланты» прошел в 2016 году в КЗ «Крокус Сити Холл». В течение двух дней Форум собрал 3000 предпринимателей и топ-менеджеров. Организаторами Форума выступила компания Winning the Hearts Group при поддержке Московской школы управления СКОЛКОВО, «Альфа-Банка», EY, Rambler&Co, агентства стратегических событий «Подъёжики». Организатор форума: компания Winning The Hearts Group.

Компания Winning The Hearts Group основана в 2013 году, занимается организацией бизнес-конференций и форумов. Крупнейшие мероприятия компании: бизнес-форум «Атланты», People Management ReForum, «Атланты говорят», «Бизнес-баня».