Бывшего игрока «Барселоны» задержали за петушиные бои

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Фабио Рошембак был задержан полицией в ходе спецоперации в городе Палмейра-дас-Мисойнс. Об этом сообщает Globo Esporte.

Рошембака подозревают в соучастии в незаконной организации петушиных боев, которые в Бразилии являются экологическим преступлением. Отец спортсмена Хуарес Рошембак заявил о невиновности сына. Он отметил, что его сын все выходные провел с семьей на ферме в городе Соледади.

На месте, где предположительно проводились поединки, были обнаружены 89 петухов, более 100 тысяч долларов наличными, а также наркотики и дробовик.

В 2011 году полиция уже находила на ферме бразильца бойцовых петухов, однако тогда он избежал наказания.

Рошембак играл за «Барселону», «Спортинг», «Мидлсбро» и ряд бразильских клубов. В составе португальской команды он дважды становился финалистом Кубка УЕФА. Кроме того, в активе футболиста семь матчей за сборную Бразилии.