Британский шеф-повар рассказал о припудренных кокаином блюдах

Употребление кокаина посетителями элитных ресторанов стало настоящей проблемой. Об этом заявил знаменитый британский шеф-повар, ведущий популярных телешоу, в том числе «Адской кухни», Гордон Рамзи. Он назвал наркотики «грязным маленьким секретом» индустрии гостеприимства. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает The Guardian.

Рамзи утверждает, что однажды посетители его ресторана обратились непосредственно к нему с просьбой посыпать кокаин на суфле. Шеф-повар, по его словам, свел дело к шутке и поспешил удалиться через заднюю дверь заведения.

Рестораны Рамзи удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Фирменный Restaurant Gordon Ramsay, находящийся в Лондоне, имеет три звезды Мишлен. Всего в сети 31 ресторан во многих странах мира, заведения пользуются популярностью у знаменитостей. После истории с суфле шеф-повар инициировал проверку всех своих ресторанов. Результат — следы кокаина не были обнаружены только в одном.

The Guardian напоминает, что у Рамзи негативное отношение к наркотикам. Один из шеф-поваров его ресторана — Дэвид Демпси — умер в 2003 году после приема кокаина. Наркоманом является и брат всемирно известного шеф-повара. По словам Рамзи, полгода назад брат был в Португалии, но с тех пор сведений о нем нет.

Рамзи родился в Глазго, потом семья переехала в Стратфорд-на-Эйвоне. Его отец был алкоголиком, который избивал мать. В 16 лет Гордон ушел из дома. Поступил в Технологический колледж Северного Оксфордшира на специальность «Гостиничный менеджмент». С годами начал интересоваться кулинарией и работал всегда по этой специальности.