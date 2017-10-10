Азербайджанец попытался ввезти на себе в Грузию более двух килограммов золота

Грузинские таможенники задержали на границе с Азербайджаном контрабандиста при попытке нелегально ввезти золотые слитки общим весом 2,202 килограмма. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на службу доходов Минфина Грузии.

Незадекларированное золото было обнаружено при личном досмотре. Общая стоимость контрабандного товара составила 53 тысячи долларов.

7 сентября в Амурской области гражданин Китая попытался провезти через границу два килограмма золота в слитках, спрятав их в своей обуви. Контрабандист спрятал драгоценный металл в специально вырезанных углублениях под стельками ботинок.