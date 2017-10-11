Огромная морковь огородника из США попала в Книгу рекордов Гиннесса

Морковь, которую вырастил американский огородник Кристофер Квалли (Christopher Qualley) из штата Миннесота, признали самой большой в мире и занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Корнеплод весит 10,18 килограмма, что на один килограмм и шесть граммов больше, чем у прежнего рекордсмена. Квалли объясняет свой успех «почвой, семенами, погодой и чуточкой удачи».

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Огородник решил не есть гигантскую морковь, а посадил ее обратно, однако его теща успела отгрызть от нее кусочек. «Теперь она может претендовать на известность в качестве единственного человека на свете, который попробовал рекордную морковь», — прокомментировал Квалли.

В 2013 году сообщалось, что британский пенсионер Ян Нил вырастил гигантскую брюкву, которая весила 43,6 килограмма.