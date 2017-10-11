Порошенко заявил о готовности провести референдум по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов провести новый референдум по статусу Крыма. Об этом он сказал на заседании ПАСЕ в среду, 11 октября, передает «РИА Новости Украина».

«Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской конституции. В нашей конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном. И территориальная целостность, и суверенитет — это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос представителя Великобритании Джилиан Черил о том, могли ли международные организации способствовать проведению нового голосования о статусе полуострова.

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Украинский президент заявил, что до проведения плебисцита Киев должен вернуть Крым под свой контроль. «Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами», — отметил Порошенко.

Ранее в этот же день украинский лидер сказал, что не будет обсуждать прозвучавшее ранее предположение президента Чехии Милоша Земана о том, что Москва может выплатить Киеву компенсации за Крым. Заявление о том, что потеря региона для Украины является «завершенным делом», Земан сделал 10 октября.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.