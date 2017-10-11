Посольство России в Великобритании пошутило о слежке спецслужб на ЧМ-2018

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что англичане возьмут с собой на чемпионат мира по футболу команду из наблюдателей, которые должны будут обезопасить игроков от слежки спецслужб. Запись была опубликована на странице посольства в Twitter.

«Лучше возьмите футбольную команду», — гласит сообщение.

Британская газета Daily Star 8 октября опубликовала статью, где говорилось, что представители английской футбольной сборной опасаются слежки и прослушивания гостиничных номеров, из-за чего могут произойти утечки тактических схем национальной команды. Чтобы этого избежать, англичане задумали взять с собой специальных наблюдателей.

5 октября сообщалось, что сборная Англии забронировала гостиницу на чемпионат мира в России. Выбор главного тренера команды Гарета Саутгейта пал на отель ForRestMix Club, находящийся в 45 минутах езды от центра Санкт-Петербурга.