Фуркад рассказал об усталости от Губерниева

Французский биатлонист Мартер Фуркад признался, что устал от ложных сообщений российского комментатора Дмитрия Губерниева. Переписка между спортсменом и журналистом произошла на странице Губерниева в Instagram.

«Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите их сейчас же!», — написал Фуркад в комментарии к посту Губерниева, где он иронически прокомментировал заявление француза об участии России в ОИ-2018.

«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма», — написал Губерниев.

9 октября Фуркад в интервью Le Figaro заявил, что Россия имеет право участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и назвал ее замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и множество сильных и честных спортсменов.