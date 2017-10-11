Испанцы нарядили моделей в переработанную шерсть и отправили в Исландию

Испанская марка Mango выпустила коллекцию одежды Commited из органического хлопка и переработанных материалов в рамках программы Take Action. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

В линии, кроме органического хлопка и переработанных материалов, используется расширенный ряд устойчивых волокон, включающий переработанную шерсть, модал и лиоцелл. «Чтобы подчеркнуть связь коллекции с природой, съемки кампании прошли в Исландии, в долине гейзеров — месте, где природа сохранилась в своей первозданной красоте», — рассказали в компании.

Фото: Mango 1 /2

Ключевые модели женской коллекции — брючные костюмы мужского кроя и жакеты-oversize. Коллекция представлена в терракотовом и сером цветах в сочетании с палитрой зеленоватых оттенков.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.