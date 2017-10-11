Грузинскую актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой

В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси. Ей было 57 лет.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту смерти начато расследование.

Лика Кавжарадзе исполнила роль Мариты в ленте «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. В ее фильмографии также такие картины, как «Дюма на Кавказе», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Веселая хроника опасного путешествия», «Спираль» и «Солнце неспящих».

Последней работой актрисы в кино стали «27 драконов», вышедшие в 2004 году.