Рэперша швырнула супом в лицо пассажиру метро за «ниггера»

Американская хип-хоп-исполнительница Дестини Фраскери, более известная под псевдонимом Princess Nokia, облила супом мужчину в нью-йоркском метро. Видеозапись инцидента появилась в Twitter-аккаунте BallerAlert‏.

«Жители Нью-Йорка единодушно надирают задницу расисту», — говорится в подписи к посту.

В ролике видно, как белый мужчина оскорбляет чернокожих пассажиров. Окружающие пытаются его успокоить, но он начинает выкрикивать слово «ниггер». На станции его выталкивают из вагона, вдогонку летит банка супа.

Фраскери подтвердила случившееся в Twitter в среду, 11 октября. Она добавила, что не только швырнула суп мужчине в лицо, но также дала ему пощечину.

В дискографии Princess Nokia три микстейпа и один полноформатный альбом.