Продавца шаурмы задержали за экстремизм в Екатеринбурге

В Свердловской области задержали продавца шаурмы и предполагаемую сутенершу, находящихся в международном розыске. Об этом в среду, 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, продавец шаурмы переехал на Урал из ближнего зарубежья минувшей зимой и устроился работать поваром в заведение общепита. 19-летний приезжий подозревается в участии в преступном сообществе экстремистской направленности. За такое преступление на родине ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

За две недели до задержания молодого человека сотрудники правоохранительных органов «встретили» у вагона пришедшего на вокзал поезда 33-летнюю гражданку одной из среднеазиатских республик. Женщина находилась в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Грузии.

«Проживая на территории Аджарского района, она обманом и угрозами заставляла приехавших землячек заниматься проституцией в гостиницах и ночных клубах Батуми, присваивая себе полученные денежные средства. А в мае 2013 года организовала убийство женщины», — говорится в заявлении пресс-службы.

Иностранцы находятся под стражей, в отношении каждого из них проводится предэкстрадиционная проверка.

26 сентября стало известно о том, что жителя города Новочебоксарска (Республика Чувашия) приговорили к двум годам колонии за «экстремистские» песни в социальной сети «ВКонтакте». По версии следствия, мужчина трижды размещал запрещенный контент в своем аккаунте.