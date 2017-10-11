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В украинской армии рассказали о почерке охотящихся за офицерами снайперов ДНР

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Несколько снайперских групп сформировано в вооруженных силах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), они ведут целенаправленную охоту за офицерами украинской армии в приазовском регионе Донбасса. Об этом говорится в сюжете киевского телеканала ТСН.

Сообщается, что стрелки вооружены мощными винтовками, которые пробивают мешки и легкие укрепления. В одном из случаев пулю остановил шлем, поэтому она не стала смертоносной. «Говорят, приехала какая-то группа из 15 снайперов. За офицерами», — рассказал журналистам украинский военнослужащий с позывным Ирбис.

Отмечается, что ополченцы угрожали украинским офицерам через радиоэфир. По словам бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), снайперы отличаются особым почерком: сначала стреляют из пулемета, а в паузах работают точечно.

12 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе в результате минометного обстрела погиб 23-летний снайпер ВСУ Максим Кривиденко.

За неделю до этого на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС, организация запрещена в России) Олег Дынька (позывной Егерь). «Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — отметили в подразделении.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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