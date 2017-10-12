Бастрыкин запомнил перекрывших ему дорогу пенсионерок из Томска

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, поступившую от пенсионерок Томска, которые в июне записали видеообращение к президенту Владимиру Путину о коррупции в правоохранительных органах региона и были за это оштрафованы. Об этом в четверг, 12 октября, РИА Новости сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам Петренко, внимание главы ведомства привлекла встреча с группой женщин из Томска, которые преградили ему путь у подъезда здания СК.

«Женщины попросили их принять, несмотря на то, что записаны на прием они не были. Председатель СК принял и выслушал женщин, которые жаловались на то, что были задержаны летом текущего года после публичного обращения к главе государства с просьбой разобраться с коррупцией в правоохранительных органах их региона. Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать доводы обратившихся относительно коррупции и принять все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», — сказала Петренко.

15 июня четыре пенсионерки записали на видео обращение к Путину для прямой линии и с помощью воздушных шаров у здания администрации Томской области отправили президенту письмо о коррупции в правоохранительных органах. Суд оштрафовал женщин за участие в несанкционированной акции.

По данным «Сиб.фм», женщины требовали отставки главы областного следственного комитета Владимира Литвиненко и руководителя следственного отдела по Томску Валерия Горбаченко.