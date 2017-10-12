Биткоин обновил абсолютный рекорд

Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тысячи долларов за один биткоин. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 12:40 по московскому времени курс биткоина достиг 5150 долларов за электронную монету и продолжает расти. За сутки он вырос уже на 7,15 процента.

Таким образом биткоин полностью отыграл падение, вызванное запретом китайских властей на торговлю цифровой валютой на территории страны с 30 сентября. На фоне роста биткоина растет и вторая по популярности криптовалюта — Ethereum. На 12:40 по московскому времени курс «эфира» вырос на 3,14 процента и составлял 306,8 доллара за одну единицу.

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Объемы торгов биткоином за последние 24 часа составили уже почти 540 миллионов долларов, эфиром — более 91 миллиона.

Российские власти по-прежнему настороженно относятся к криптовалютам. В среду, 11 октября, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти установят контроль за их выпуском. Решение было принято на совещании при участии президента России Владимира Путина. Государство будет осуществлять регулирование эмиссии, майнинг и процесс обращения криптовалют. Создать законодательную базу планируется до конца 2017 года.