Северная Корея признала Крым российским регионом. Об этом в среду, 12 октября, сообщает посольство России в КНДР в Facebook.

«Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — отмечается в посте.

В посольстве добавили, что Пхеньян официально обозначил свою позицию по этому вопросу при голосовании в ООН. Такого же мнения, как и по Крыму, страна придерживается в отношении Курильских островов.

Северокорейское издательство «Научная энциклопедия» уже выпустило новый политический атлас мира, в котором Крым окрашен в российские цвета.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного голосования, при котором больше 90 процентов жителей полуострова высказались за это решение. Украина, США, европейские страны и большинство государств мира не признают референдум законным, Москва подчеркивает, что плебисцит был проведен с соблюдением всех международных прав.