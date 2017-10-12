Бывшего директора школы в Иркутской области избили после жалобы омбудсмену

В Черемховском районе Иркутской области мужчина напал на бывшего директора деревенской школы Ксению Антипину и ее отца. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает портал «ИркСиб».

Инцидент произошел еще 11 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Женщина рассказала изданию, что сначала их машину подрезал Land Rover, потом водитель крупного телосложения вышел из автомобиля, ударил ее отца в лицо, а затем начал избивать ее. «Он кричал, чтобы я заткнулась и молчала. Мы даже не поняли сначала, какая причина нападения», — вспоминала Антипина.

В результате женщина получила травмы шейного отдела позвоночника и спины, у ее родителя разбито лицо. Она уже обратилась в травмпункт и полицию — там заявление об избиении приняли только от ее отца.

По мнению бывшего школьного директора, на них напали, потому что недавно она обратилась за защитой трудовых прав к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину.

В начале октября районный отдел образования не стал продлевать контракты с ней и еще одним директором. Оба они ранее отказывались агитировать за единоросса Александра Матвеева, чью кандидатуру на выборах поддерживал глава Черемховского района Виктор Побойкин.

Между тем, нападавший оказался депутатом местной думы Сергеем Семеновым, братом мэра Черемхово Вадима Семенова. В разговоре с изданием «Альтаир» он обвинил Антипину в провоцировании конфликта. По его словам, его чуть не задавили на дороге, а сам инцидент он характеризовал как «ссору с матами».

«Я сегодня узнал, что она директор школы, и она, мне кажется, магистр русской словесности, я, мужик 44-летний, таких слов просто не слышал, елки-палки, — сказал Семенов. — Рукоприкладство? Ну, там обоюдная была история. Но раздувать это в политику — глупость. Обычный инцидент дорожный превратился в шапито».

Между тем, омбудсмен Лукин обратился к руководству главного управления МВД по Иркутской области с просьбой провести объективное расследование по факту случившегося.

