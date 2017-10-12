Информацию о загрязнении воздуха на территории детских садов Москвы опровергли

Информация «Гринпис России» о сверхнормативном загрязнении воздуха на территории детских садов в Москве, размещенная на сайте организации и распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Такое утверждение содержится в сообщении пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Детские сады, о которых пишет «Гринпис России», судя по адресам, отмечается в релизе, находятся за первой линией застройки, не в непосредственной близости от автотрасс. На жилых территориях, дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным «Мосэкомониторинга», концентрации загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышают нормативов.

Департамент природопользования, как говорится в сообщении, обратился за информацией в управление Роспотребнадзора по Москве. Данное ведомство в постоянном режиме осуществляет контроль за состоянием атмосферного воздуха города в рамках социально-гигиенического мониторинга на 50 маршрутных постах, расположенных на территории жилой застройки в наиболее подверженных загрязнению воздуха районах города.

По данным столичного правления Роспотребнадзора, за истекший период 2017 года проведено 4383 исследования проб воздуха на содержание диоксида азота, 4354 исследования на содержание оксида углерода, 3971 исследования на содержание формальдегида. Превышений гигиенических нормативов по указанным веществам на территории жилой застройки, расположенной вблизи автомагистралей, не выявлено.

В сообщении, опубликованном «Гринпис», утверждается, что на территории четырех детских садов в Москве были отобраны пробы атмосферного воздуха, и по результатам лабораторного анализа проб выявлены превышения допустимых среднесуточных нормативов качества атмосферного воздуха.

В Российском законодательстве есть требования по обеспечению достоверности экологической информации, напомнили в Департаменте природопользования. Это и требования к пробоотборным устройствам либо измерительной аппаратуре, и к методике проведения измерений, и к методологии анализа исходных данных. Санитарно-эпидемиологические заключения и исследования могут осуществляться исключительно аккредитованными лабораториями, а деятельность по мониторингу качества окружающей среды относится к лицензируемой. Предусмотрено даже административное наказание за ее недостоверность. Правда, к сожалению, это ответственность только для тех, кто по закону обязан представлять экологическую информацию, — ответственных специализированных организаций. А «Гринпис России» не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно «вбрасывать» в информационное пространство фейковые новости, не обладая, при этом необходимой лицензией.