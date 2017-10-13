Украинский порт потерял 30 процентов грузооборота из-за Крымского моста

Бердянский морской торговый порт снизил грузооборот на 30 процентов из-за строительства Крымского моста через Керченский пролив. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил глава администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, передает LIGA.net.

«Эта ситуация связана действительно с Керченским мостом и с решением грузовладельцев переориентировать грузопотоки на другие порты. Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива из-за этого моста», — отметил Вецкаганс.

Вместе с тем, по его словам, часть грузопотоков была переориентирована на порты Николаева и Одессы. «Я очень надеюсь по Бердянску и Мариуполю, что грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором возможно работать», — добавил Вецкаганс.

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В начале сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб для Киева от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей).

В августе замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука выступил с заявлением, что возведение Крымского моста обрекает Украину на морскую изоляцию. О введении ограничений по габаритам для судов, проходящих через морской участок под арками пролетных строений объекта, сообщалось в июне в письме капитана порта Керчь.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.