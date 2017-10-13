Linkin Park выложили последнее шоу с участием Честера Беннингтона

Группа Linkin Park опубликовала в Facebook выпуск развлекательного шоу Carpool Karaoke с участием солиста коллектива Честера Беннингтона. Передача была записана за шесть дней до смерти музыканта.
Ведущим шоу выступил актер Кен Джонг, известный по сериалу «Сообщество». Артисты спели композиции Linkin Park, а также треки групп Red Hot Chili Peppers и OutKast.
В сентябре вдова Беннингтона Талинда опубликовала видео с музыкантом, сделанное за 36 часов до его смерти. 41-летний певец был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.