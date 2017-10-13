Linkin Park выложили последнее шоу с участием Честера Беннингтона

Группа Linkin Park опубликовала в Facebook выпуск развлекательного шоу Carpool Karaoke с участием солиста коллектива Честера Беннингтона. Передача была записана за шесть дней до смерти музыканта.

Материалы по теме Горький парк Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Ведущим шоу выступил актер Кен Джонг, известный по сериалу «Сообщество». Артисты спели композиции Linkin Park, а также треки групп Red Hot Chili Peppers и OutKast.

В сентябре вдова Беннингтона Талинда опубликовала видео с музыкантом, сделанное за 36 часов до его смерти. 41-летний певец был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.