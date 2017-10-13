В Вологде открыто новое производство высокоточных подшипников

Вологодский завод специальных подшипников открыл новое производство, специализирующееся на выпуске импортозамещающих высокоточных и малошумных подшипников. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности и Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию «Лента.ру».

В церемонии открытия предприятия, состоявшейся в пятницу, 13 октября, приняли участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, замгендиректора Корпорации МСП Наталья Коротченкова и гендиректор Вологодского завода специальных подшипников Александр Голодец.

На плановую мощность производство выйдет в 2018 году. Общий объем инвестиций составил 2,7 миллиарда рублей. Проект получил поддержку в рамках механизма Инвестиционный лифт. Фонд развития промышленности предоставил предприятию целевой заем в размере 500 миллионов рублей на льготных условиях. Кроме того, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП ВТБ открыл заводу кредитную линию в объеме 960 миллионов рублей под поручительство Корпорации МСП.

«Два новых производственных цеха обеспечат высококвалифицированными рабочими местами 250 человек и позволят ежегодно выпускать около 250 тысяч подшипников на общую сумму более 800 миллионов рублей», — отметил Александр Голодец.

Новое производство позволит существенно снизить долю импорта подшипников. Более 50 процентов продукции будет поставляться российским производителям авиатехники, 20 процентов — судостроителям, 15 процентов — станкостроителям, сказал Роман Петруца.

«Корпорация МСП оказывает активное содействие в развитии высокотехнологических промышленных проектов предприятий малого и среднего бизнеса. Вологодский завод входит в число проектов, получивших гарантийную и кредитную поддержку Корпорации общим объемом более 3,3 миллиарда рублей. Мы также ведем активную работу по расширению рынков сбыта высокотехнологичной продукции, за счет создания благоприятных условий сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием», — отметила Наталья Коротченкова.

Следует сказать, что за время функционирования механизма Инвестиционный лифт участниками программы рассмотрен 41 проект в области машиностроения, информационных технологий, фармацевтики, пищевой, химической, лесной и обрабатывающей промышленности суммарным объемом инвестиций превысил 52 миллиарда рублей. По данным на октябрь 2017 года, в рамках механизма Инвестиционный лифт одобрено 9 проектов общим бюджетом более 10 миллиардов рублей.

