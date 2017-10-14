Патриарх Кирилл рассказал музейщикам об ижевских мотоциклах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на завод «Ижмаш» в Ижевске указал сотрудникам музея предприятия на ошибку в обозначении экспонатов. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает ИА «Удмуртия».

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Предстоятель РПЦ заметил, что перепутаны таблички двух моделей мотоциклов. «С амортизаторами раздельные седла, это ИЖ-49, а с общим седлом и закрытым карбюратором — ИЖ-56», — отметил он. Патриарх пояснил, что в юности ездил на обоих и знает их особенности. Он добавил, что первым транспортным средством, на котором он начал ездить в 16 лет, были именно мотоциклы.

Накануне патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию с рабочим визитом. Это первый приезд предстоятеля Русской православной церкви в республику за последнее десятилетие.