Пьяные немецкие солдаты разгромили бар в Литве

Пьяные немецкие военнослужащие из миссии НАТО устроили потасовку в баре литовского города Рукла, после чего одному солдату потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел несколько недель назад. У отдыхающих в баре ночью солдат завязался спор, быстро перетекший в «дикую драку», отмечает Spiegel. Двоих дебоширов удалось разнять их сослуживцам, а затем на место прибыла полиция города. Одного бойца отправили в местный госпиталь, остальных военнослужащих вернули в казарму.

5 июля сообщалось, что в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале в литовской Клайпеде были задержаны пятеро нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. По информации полиции, стражи порядка прибыли по вызову к ночному клубу, где дебоширили подвыпившие солдаты. Чтобы усмирить иностранных военных, полицейским пришлось применить электрошокеры.