Сценарист сериала о ФСБ вступился за режиссера Быкова перед «мразями»

Сценарист Сергей Минаев встал на защиту своего сериала «Спящие», который так раскритиковала интернет-аудитория, что режиссер проекта Юрий Быков от стыда ушел из профессии. Минаев обратился и к зрителям, и к постановщику в своем Facebook.

«Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова — такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или администрации президента. И я вроде бы каждого из вас давно знаю и могу написать трактат на тему — удивительные мрази и где они обитают, — но все равно каждый раз поражаюсь, насколько филигранно вы умеете выбрать самого слабого, самого неустойчивого — и травить, травить его всей своей сворой», — написал Минаев, не называя прямо адресатов реплики.

Минаев также призвал быть сильным снимавшего «Спящих» Юрия Быкова, который 13 октября попросил прощения у зрителей, покаялся в предательстве «прогрессивного поколения» и пообещал уйти из кинематографа. На это решение его подтолкнула реакция аудитории.

Минаев, в свою очередь, назвал многочисленные жалобы публики на неправдоподобие сериала отговорками. Он уверен, что критикуют те, кто «поливает власть», а сам «натурально живет за ее счет» благодаря грантам, госпроектам и тендерам. Именно такие лицемерные зрители, как считает Минаев, обрушились на Быкова за то, что благодаря его точной работе узнали самих себя в антигероях «Спящих».

«Спящие» — шпионский детективный сериал о борьбе офицеров ФСБ с угрозой «оранжевой революции» и выявлении подкупленной Западом пятой колонны. Главные роли в нем сыграли Игорь Петренко, Паулина Андреева, Наталья Рогожкина, Федор Бондарчук, Дмитрий Ульянов. Премьера прошла на Первом канале 9 октября.

Писатель и телеведущий Сергей Минаев известен романами «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке» и «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви». Как сценарист, помимо «Спящих», он также работал над фильмом «Духless 2».

