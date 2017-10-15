Бастрыкин назвал условие отмены моратория на смертную казнь в России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь в стране можно отменить исключительно по итогам референдума. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В субботу Бастрыкин посетил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), где прочел лекцию студентам. Отвечая на вопросы, Бастрыкин сказал, что мораторий на смертную казнь допустимо отменять только по итогам референдума, а применять ее следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

«При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей», — подчеркнула Петренко.

Также Бастрыкин полагает, что формат, в котором ведомство функционирует сегодня, является оптимальным.

Также в ходе выступления Бастрыкин привел ряд статистических данных. «За 10 лет в ходе расследования следователями Следственного комитета раскрыто более 60 тысяч преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены. Раскрываемость особо тяжких преступлений против личности составляет около 90 процентов. В качестве обвиняемых привлечено более 4 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом», — сказано в сообщении.

Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков.