Крис Ри приедет в Россию

Британский гитарист Крис Ри выступит в Москве. Об этом сообщается на портале savshow.ru.

Концерт музыканта состоится в «Крокус Сити Холле» 13 ноября. Ри представит поклонникам новый альбом Road Songs For Lovers.

«На своей новой пластинке он возвращается к тому, что умеет делать лучше всего: слегка меланхоличным рок-балладам, которые благодаря запоминающимся мелодиям и моментально узнаваемому голосу принесли ему известность во всем мире», — отмечается в анонсе выступления.

Кристофер Энтон Ри родился в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии в 1951 году. 66-летний исполнитель выпустил более 20 студийных пластинок. Среди его хитов такие треки, как Road to Hell, And You My Love, Josephine и Fool If You Think Is Over.