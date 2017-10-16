Священный вечный огонь Олимпиады-1964 потух

Вечный огонь Олимпийских игр 1964 года в Токио потух четыре года назад и был зажжен заново. Об этом сообщает Yahoo! News.

«Я видел своими глазами, как огонь потух 21 ноября 2013 года. Мы быстро зажгли его снова и поддерживали горение, но все это время я думал, что это не очень хорошо. К тому же мы получили огромное количество просьб об использовании "священного пламени" в городских праздниках и свадьбах. Я решил все рассказать», — приводит источник слова главы объекта в городе Кагошима, где хранится огонь.

Отмечается, что около хранилища есть табличка, на которой написано, что этот огонь был зажжен уже после того, как потухло «священное пламя».

Токио в 1964 году стал столицей XVIII летней Олимпиады. Соревнования прошли с 10 по 24 октября, победителем в общекомандном зачете стала сборная США, второе место заняла советская команда, третье — японцы. В 2020 году в столице Японии вновь пройдут летние Игры.

Олимпийский огонь зажигают на церемонии открытия каждых Игр и гасят во время закрытия. С пламенем токийской Олимпиады поступили иначе, оно горело с 1964 года.