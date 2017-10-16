Ворующего вещи из чемоданов сотрудника тайского аэропорта сняли на видео

Видео: nypost.com

Сотрудника международного аэропорта на тайском острове Пхукет, 27-летнего Абдуллу Найи Майеха (Abdullah Hayee Mayeh), арестовали после того, как появилось видео, на котором запечетлено, как он ворует вещи из чемоданов пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Кто именно снял ролик, не уточняется. Отмечается только, что багаж принадлежал пассажирам рейса австралийского лоукостера Jetstar, отправляющегося в Сингапур.

После появления видео было начато расследование. В обязанности Майеха, работающего в компании BAGS входила погрузка и разгрузка багажа. Подозреваемый сознался в кражах и вернул вещи, похищенные из чемодана одного из пассажиров.